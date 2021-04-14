Американского посла пригласили к помощнику Путина

Продолжает сохраняться напряжённая обстановка в дипломатических отношениях России и США: 14 апреля стало известно, что американского посла в России Джона Салливана пригласили нанести визит помощнику Владимира Путина Юрию Ушакову.

По данным источника РИА "Новости" в российском МИД, послу объяснили: если Штаты, президент которых ранее сообщал, что готов улучшать отношения с Россией, введут новые санкции, то реакция Москвы не заставит себя ждать.

"В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", — уточнил источник.

Напомним, что ранее из Вашингтона пришло весьма неоднозначное заявление, которое удивило даже официального представителя российского МИД Марию Захарову.

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