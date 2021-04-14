"От кого бы мы это слышали": США потребовали от РФ предсказуемости

Заявление Вашингтона о том, что он хотел бы от Москвы предсказуемости, удивительно. Хотя бы потому, что сам Вашингтон предсказуемостью никогда не славился.

О предсказуемости ранее решила поговорить пресс-секретарь американского президента Джен Псаки. На одном из брифингов она заявила, что США в настоящий момент требуются именно предсказуемые отношения с Россией.

"Мы говорим о предсказуемости, стабильности. Не о доверии", — уточнила она.

Прокомментировать позицию Вашингтона решила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что по поводу предсказуемости к США есть очень много вопросов, так что явно не Вашингтону о ней заговаривать, а в целом заявление можно назвать "удивительным".

"Они потребовали от нас предсказуемости. От кого бы мы это слышали: за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством… Мы хотим, чтобы США стали хотя бы немного предсказуемыми. Но точно не они должны этого требовать — ни от нас, ни от кого-либо другого", — рассказала Захарова, выступая на шоу "Соловьёв Live".

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