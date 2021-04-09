Матвиенко рассказала про "новое постковидное время"

Россия, которая уже входит в топ-10 по числу прививок от коронавируса, имеет все шансы раньше других стран оказаться в "новом постковидном времени". Такой прогноз сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко рассказала о ситуации с коронавирусом в материале, опубликованном на сайте "Парламентской газеты". Она уверена, что успешная кампания по вакцинации вкупе с "осознанным гражданским поведением" жителей страны помогут оперативно выработать коллективный иммунитет.

"Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства. Это результат действия целого ряда факторов: своевременного и умелого осуществления комплекса санитарно-эпидемиологических мер, слаженной деятельности органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества", — уверена Матвиенко.

Опыт, полученный в ходе борьбы с коронавирусом, стоит облечь в правовую форму, а именно — "перевести на язык правовых актов", дополнила она.

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