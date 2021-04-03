Косачёв предложил свой ответ на украинские санкции

Российский сенатор Константин Косачёв считает, что в подобных ситуациях ответ должен последовать обязательно. Но не в ущерб контактам между людьми.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Россотрудничества и ещё десяти российских компаний, якобы причастных к контрабанде. Это влечёт запрет на деятельность Русского дома в Киеве. Бывший глава Россотрудничества, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв уверен, что данное решение — "очередной пример последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении".

"В таких случаях принято отвечать зеркально. Отвечать обязательно надо. Но будь моя воля — выбирая ответные меры, следовало бы воздержаться от встречного закрытия украинского культурного центра в Москве. Не надо уподобляться доморощенным националистам", — отметил сенатор в своём Facebook.

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