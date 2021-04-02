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Захарова оценила санкции СНБО Украины против Россотрудничества

Мир

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против Россотрудничества и ещё десяти российских компаний, якобы причастных к контрабанде.

Захарова оценила санкции СНБО Украины против Россотрудничества

Эту информацию, появившуюся в пятницу, 2 апреля, в украинских СМИ, подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Ранее в адрес Россотрудничества высказал претензии министр культуры Украины Александр Ткаченко. Главу Минкульта возмутило, что в анонсе своего мероприятия Россотрудничество назвало Тараса Шевченко российско-украинским поэтом. Он высказал мнение, что в ближайшее время СНБО "займётся деятельностью Россотрудничества на Украине".

"Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Автор: Людмила Черткова
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