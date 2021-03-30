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Песков: Москва не допустит, чтобы Вашингтон вёл диалог "с позиции силы"

Политика

Риторика США в последнее время понятна всем: это разговоры с "позиции силы" и выстраивание "жёсткого контура" внешней политики, своего рода "блока". Однако Россия, конечно же, не позволит Штатам общаться с собой "с позиции силы".

Песков: Москва не допустит, чтобы Вашингтон вёл диалог "с позиции силы"

"Никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно.

Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни [президент РФ Владимир] Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было ещё так с нами разговаривать.

Это исключено", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для "Аргументов и фактов".

При этом Песков уточнил, что пока "не хотел бы" говорить об окончательном разрыве дипломатических связей между Москвой и Вашингтоном, потому что данный сценарий относится к разряду "экстремальных".

Напомним, что ранее Вашингтон продемонстрировал свои "успехи" в дипломатии на переговорах с Китаем. Переговоры запомнились множеством громких заявлений, обвинениями и нежеланием США работать в конструктивном русле.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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