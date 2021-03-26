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Запад и Незапад: о чём США и КНР "пообщались" в Анкоридже

Мир

Переговоры США и Китая, организованные в Анкоридже (Аляска), запомнились не подписанием важных соглашений или плодотворной работой, а скорее громкими заявлениями и обвинениями сторон. Чем они закончились?

Запад и Незапад: о чём США и КНР "пообщались" в Анкоридже

Представители Китая указали американцам на "проблемы с расизмом" и нарушение дипломатического протокола. Американцы в обиде не остались и заявили, что Китай вёл себя "недружелюбно" и пытался "играть на публику". Что можно сказать, подводят итоги встречи?

Ответ на этот вопрос в интервью "Правде. Ру" дал Дмитрий Дробницкий, политолог-американист.

Позор вместо переговоров: о чём "общались" делегации

Переговоры, отмечает эксперт, так и не состоялись. Были предварительные консультации экспертов на низовом уровне, после которых состоялось "позорище": целый час перед корреспондентами со всего мира американская и китайская делегации обменивались "любезностями".

"Сначала американцы прочли лекцию, чего они не потерпят, потом китайцы прочли лекцию, что не потерпят в свою очередь они.

Американцы обвинили Китай в том, что они себя плохо ведут во всём мире, значит, у них хищнические торгово-технологические практики, как это говорится в Вашингтоне. А внутри страны нарушаются права человека, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в Тайване, в Гонконге и так далее.

А Китай обвинил Соединённые Штаты в том, что они проводят политику "длинных рук" и, соответственно, что у них несовершенная демократия, которая даёт сбои, что они притесняют этнические меньшинства внутри страны.

Обменялись лекциями. На этом все закончилось", — рассказывает Дробницкий.

"Нет-нет, ребята, мы сами так умеем": итоги и выводы

В качестве итогов можно выделить следующие моменты.

Во-первых, американская дипломатия начинает давать сбои, потому что всё-таки это был Анкоридж, Аляска. Ясно, что принимающей стороной были Соединённые Штаты — и они должны были, прежде всего, обеспечить протокол.

"Обычно 2-3 минуты при хороших синхронных переводчиках обмениваются ничего незначащими фразами, может быть, немножко намекающими на то, что будут обсуждать.

А здесь час сидели друг напротив друга, читали лекции друг другу. Конечно, для американской делегации это полный провал", — считает Дробницкий.

Во-вторых, это, конечно, провал службы протокола. И в-третьих: можно сказать, что новая администрация показала неспособность договариваться.

"Как Барак Обама на втором сроке, а, в общем, это и есть команда Барака Обамы второго срока. Эта команда в состоянии только читать лекции мировому сообществу.

Кто-то в Европе эти лекции воспринимает, а Китай говорит: "Нет-нет, ребята, мы сами так умеем, мы тоже можем лекции читать", — объясняет эксперт.

Запад и Незапад: к чему клонит команда Байдена

При этом реализма в политике США, считает эксперт, очень мало. Простой пример: Трамп тоже вводил санкции, но он никогда не допускал такого ведения переговоров.

"Он понимал, где берега, что берега есть, за них не заплывёшь. Он очень реалистично разговаривал с Китаем, всё-таки переговоры с Китаем были", - разъясняет Дробницкий.

Китай, к слову, тогда пошёл на уступки Штатам: почему - отдельный разговор. Важен сам факт: нормальные переговоры принесли нормальные результаты. А у команды Байдена вышло с точностью до наоборот.

"В целом, это какая-то совсем не дипломатия. Это построение очень жёсткого блока, идеологически заряженного.

Байден на своей пресс-конференции объяснил, в чём дело. Запад борется с Незападом. Запад назван "демократией", а Незапад назван "автократией". Запад борется с Незападом за успех в XXI веке после четвёртой технологической революции. Прямо всё чётко написано.

Байден по бумажке читать умеет. Прочёл, всё нормально. Мы теперь всё понимаем. То есть мы и так это знали, просто теперь подтверждено. Это же доктринальная вещь — то, что он прочёл", — резюмирует Дробницкий.

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Автор: Константин Шапров
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