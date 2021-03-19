Недовольством китайской делегации ознаменовались переговоры по линии Вашингтон-Пекин, стартовавшие в Анкоридже (Аляска). По словам представителя Китая, которого цитирует телевидение страны, американцы оказались "недружелюбными".
Напомним, что на встрече в Анкоридже присутствуют политики высокого ранга:
от Китая приехали:
США представили:
"Это был недружелюбный приём, противоречащий нормам дипломатической этики", — уточнил представитель китайской делегации.
Он подчеркнул, что китайские дипломаты работали строго в соответствии с протоколами, а США сразу же умудрились создать некий "прецедент", на который Китаю пришлось "реагировать со всей серьёзностью".
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