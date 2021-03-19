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"Вне норм дипломатический этики": Штаты удивили Китай на переговорах

Мир

Недовольством китайской делегации ознаменовались переговоры по линии Вашингтон-Пекин, стартовавшие в Анкоридже (Аляска). По словам представителя Китая, которого цитирует телевидение страны, американцы оказались "недружелюбными".

"Вне норм дипломатический этики": Штаты удивили Китай на переговорах

Напомним, что на встрече в Анкоридже присутствуют политики высокого ранга:

от Китая приехали:

  • глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи;
  • министр иностранных дел КНР Ван И.

США представили:

  • помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;
  • госсекретарь Энтони Блинкен.

"Это был недружелюбный приём, противоречащий нормам дипломатической этики", — уточнил представитель китайской делегации.

Он подчеркнул, что китайские дипломаты работали строго в соответствии с протоколами, а США сразу же умудрились создать некий "прецедент", на который Китаю пришлось "реагировать со всей серьёзностью".

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Автор: Константин Шапров
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