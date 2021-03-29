Памфилова пообещала "отражать враньё" на выборах в ГД

Представители Центризбиркома понимают, что в осенние выборы могут вмешаться недоброжелатели, и готовятся "отражать враньё". Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова, которую успешно переизбрали в качестве главы Центризбиркома (на пятилетний срок), уточнила: уже сейчас заметны некоторые "элементы" вмешательства. Однако в ЦИК готовы защитить выборный процесс.

"Мы уверены, что вмешательство будет, и уже сейчас многие элементы просматриваются. Мы к этому готовы, спокойно к этому относимся и будем отражать всё враньё", — рассказала Памфилова Первому каналу.

На сайте Госдумы, к слову, напоминают о масштабах грядущих выборов: избираться будут 450 депутатов, их них 225 — по одномандатным округам. На выборы могут идти партии, которые имеют официальную регистрацию Центризбиркома.