Представители Центризбиркома понимают, что в осенние выборы могут вмешаться недоброжелатели, и готовятся "отражать враньё". Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова, которую успешно переизбрали в качестве главы Центризбиркома (на пятилетний срок), уточнила: уже сейчас заметны некоторые "элементы" вмешательства. Однако в ЦИК готовы защитить выборный процесс.
"Мы уверены, что вмешательство будет, и уже сейчас многие элементы просматриваются. Мы к этому готовы, спокойно к этому относимся и будем отражать всё враньё", — рассказала Памфилова Первому каналу.
На сайте Госдумы, к слову, напоминают о масштабах грядущих выборов: избираться будут 450 депутатов, их них 225 — по одномандатным округам. На выборы могут идти партии, которые имеют официальную регистрацию Центризбиркома.
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