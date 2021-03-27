Работа по повышению защиты персональных данных будет продолжена, и в случае необходимости за безответственное отношение к их хранению и обработке могут быть приняты дополнительные меры, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин напомнил, что с субботы, 27 марта, начинает действовать закон, который усиливает наказание за безответственное отношение к хранению и обработке персональных данных. Согласно документу, за обработку персональных данных без письменного согласия владельца организации придется заплатить штраф до 150 тысяч рублей, а при повторном нарушении ― до 500 тысяч рублей.
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