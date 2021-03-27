Депутат Рады заявил о возможности войны на Украине

Возврат к холодной войне между США и Россией может привести к полномасштабному конфликту на Украине, заявил в пятницу, 26 марта, депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей", ответил утвердительно. По его словам, Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире 19 или 22 марта. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.