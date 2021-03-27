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Депутат Рады заявил о возможности войны на Украине

Политика

Возврат к холодной войне между США и Россией может привести к полномасштабному конфликту на Украине, заявил в пятницу, 26 марта, депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Депутат Рады заявил о возможности войны на Украине

Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей", ответил утвердительно. По его словам, Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире 19 или 22 марта. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.

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Автор: Алексей Корнеев
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