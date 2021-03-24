Мишустин получит медаль за заслуги перед Афинами

Необычную награду получит премьер-министр России Михаил Мишустин. Власти Афин удостоили его специальной Золотой медали — она посвящена освобождению Греции.

По данным мэрии Афин, медаль для Мишустина — один из способов выразить России признательность за тот вклад, который русский народ внёс в освобождение Греции. Напомним, что в этом году Греция отмечает важную и красивую дату: 200 лет с момента старта греческой национально-освободительной революции 1821-1828 годов.

"Золотая медаль за заслуги перед городом Афинами будет вручена премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду, 24 марта, на специальной церемонии мэром Афин Костасом Бакояннисом по случаю празднования юбилея 1821 года. Награда является признанием поддержки и вклада народа России в борьбу за освобождение Греции", — сообщили в мэрии.

Вопрос, как оказалось, решался путём голосования — и "подавляющим большинством" голосующие высказались за вручение медали. К сожалению, церемония награждения из-за коронавируса будет значительно "урезана" — зрителей не ожидается. Вести репортаж будет канал ERT.