Новый вариант регулирования уличных акций предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, властям стоит законодательно определить "пригодные для данных целей" места.
Копию письма цитирует RT: в документе, который Орлов адресовал главе МВД Владимиру Колокольцеву, есть много интересных деталей. Например, Орлов уверен, что протестующие способны мешать как прохожим, так и расположенным рядом с местом митинга компаниям. Убытки могут понести владельцы кафе или ресторанов.
Также любопытен факт "разделения" митингов: если различные акции протеста и тому подобные собрания Орлов предложил "вынести" в специально отведённые места, то мероприятия за авторством властей (например, парады в честь Дня Победы) по-прежнему можно будет организовать "в любых пригодных местах".
"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 8 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", а именно установить, что публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для данных целей местах в случае, если организатором мероприятия выступает федеральный, региональный или муниципальный орган исполнительной власти. В иных случаях — в местах, определённых муниципальными властями для проведения публичных мероприятий", — указано в письме.
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