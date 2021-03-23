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Протестное место: для любителей митингов готовят новые ограничения

Политика

Новый вариант регулирования уличных акций предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, властям стоит законодательно определить "пригодные для данных целей" места.

Протестное место: для любителей митингов готовят новые ограничения

Копию письма цитирует RT: в документе, который Орлов адресовал главе МВД Владимиру Колокольцеву, есть много интересных деталей. Например, Орлов уверен, что протестующие способны мешать как прохожим, так и расположенным рядом с местом митинга компаниям. Убытки могут понести владельцы кафе или ресторанов.

Также любопытен факт "разделения" митингов: если различные акции протеста и тому подобные собрания Орлов предложил "вынести" в специально отведённые места, то мероприятия за авторством властей (например, парады в честь Дня Победы) по-прежнему можно будет организовать "в любых пригодных местах".

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 8 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", а именно установить, что публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для данных целей местах в случае, если организатором мероприятия выступает федеральный, региональный или муниципальный орган исполнительной власти. В иных случаях — в местах, определённых муниципальными властями для проведения публичных мероприятий", — указано в письме.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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