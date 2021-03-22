Песков не исключил возможность отставки Белозерцева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел указа об утрате доверия в отношении задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, но не исключил такого развития событий.

"Он до сих пор трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учётом происходящих событий", — сказал Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, были ли ранее претензии у президента России к пензенскому губернатору, представитель Кремля отметил, что Путин "регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств".

Путин в июне прошлого года провел с Белозерцевым встречу по видеосвязи. Белозерцев отметил, что срок его полномочий на посту губернатора заканчивается в сентябре, и спросил, окажет ли ему президент доверие для участия в следующих выборах главы региона. Путин в свою очередь заявил, что у Белозерцева "есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок", и пожелал ему удачи на выборах.