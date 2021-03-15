Алексей Навальный подтвердил, что находится в колонии во Владимирской области. В Instagram политика появился пост, в котором он описывает первые дни отбывания наказания.
"Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы", — написал он.
Навальный отметил, что "никакого насилия и даже намека на него" пока не видел, но заявил, что осужденные боятся "лишний раз повернуть голову". Он отметил, что в колонии везде установлены видеокамеры, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт.
"Я так себе и называю свой новый дом — "наш дружелюбный концлагерь", — добавил политик.
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