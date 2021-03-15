"Единый педагогический": в ГД решают вопрос окладов молодых учителей

Новая идея из Госдумы может улучшить жизнь молодых педагогов по всей России. Речь идёт о федеральном окладе, который станет единым "стандартом" оплаты их труда.

Данные приводит RT: согласно имеющемуся документу за авторством депутата ГД Елены Строковой, предлагается всем педагогам до 35 лет платить 1,5-2 МРОТ. Показатель МРОТ при этом нужно брать "в среднем в целом по России". Документ адресован зампреду правительства Дмитрию Григоренко. Своё мнение о задумке представил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие "молодой педагог", внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ", — указано в документе.

Обоснование у новшества простое: из-за того, что в каждом регионе свой МРОТ, заработная плата педагогов сильно варьируется.

"Я бы поддержал такое предложение. Зарплата людей фактически с одной функцией и с одним профессиональным стандартом должна быть по всей стране одинаковой и отличаться может только по географическим поясам, по которым предусмотрены повышающие коэффициенты. Все остальные добавки могут носить индивидуальный характер, связанный с особенностью того или иного учебного учреждения, в котором работает молодой специалист. Заработная плата иногда внутри одного города, одного региона существенно отличается у абсолютно одинаковых категорий специалистов. В этой связи возникает некоторая диспропорция по отношению к молодым специалистам, и это их отталкивает от того, чтобы прийти работать в отрасль. Так что, я считаю, вполне правильна и легко объяснима такого рода система определения заработной платы, и не только тех, кто в первый раз приходит на работу, и не только молодых специалистов. Это должно касаться всех категорий, а повышающий коэффициент — это стаж, квалификация, какие-то дополнительные нагрузки типа классного руководства или методического руководства. Все остальные надбавки должны быть оправданы именно дополнительными видами деятельности", — прокомментировал для RT Рязанский.