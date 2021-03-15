Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
АвтоВАЗ снова повысил цены на автомобили
США готовятся к нашествию миллиардного выводка 17-летних цикад
Пять игроков ЦСКА вызваны в молодёжную сборную России на Евро-2021
Готовы к переговорам: в ЕС не смогли-таки обойтись без "Спутника V"
В Волгограде тамада внезапно умерла во время свадебного торжества
Вкладчики в РФ сильнее всего обеспокоены налогом на процентный доход
Стало известно расписание трансляций второго раунда плей-офф КХЛ
В Раде рассказали про "ответный ход" Китая в деле "Мотор Сич"
Врач опровергла пользу долгого сна в выходные

"Единый педагогический": в ГД решают вопрос окладов молодых учителей

Политика

Новая идея из Госдумы может улучшить жизнь молодых педагогов по всей России. Речь идёт о федеральном  окладе, который станет единым "стандартом" оплаты их труда.

"Единый педагогический": в ГД решают вопрос окладов молодых учителей

Данные приводит RT: согласно имеющемуся документу за авторством депутата ГД Елены Строковой, предлагается всем педагогам до 35 лет платить 1,5-2 МРОТ. Показатель МРОТ при этом нужно брать "в среднем в целом по России". Документ адресован зампреду правительства Дмитрию Григоренко. Своё мнение о задумке представил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие "молодой педагог", внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ", — указано в документе.

Обоснование у новшества простое: из-за того, что в каждом регионе свой МРОТ, заработная плата педагогов сильно варьируется.

"Я бы поддержал такое предложение.

Зарплата людей фактически с одной функцией и с одним профессиональным стандартом должна быть по всей стране одинаковой и отличаться может только по географическим поясам, по которым предусмотрены повышающие коэффициенты. Все остальные добавки могут носить индивидуальный характер, связанный с особенностью того или иного учебного учреждения, в котором работает молодой специалист.

Заработная плата иногда внутри одного города, одного региона существенно отличается у абсолютно одинаковых категорий специалистов. В этой связи возникает некоторая диспропорция по отношению к молодым специалистам, и это их отталкивает от того, чтобы прийти работать в отрасль.

Так что, я считаю, вполне правильна и легко объяснима такого рода система определения заработной платы, и не только тех, кто в первый раз приходит на работу, и не только молодых специалистов.

Это должно касаться всех категорий, а повышающий коэффициент — это стаж, квалификация, какие-то дополнительные нагрузки типа классного руководства или методического руководства. Все остальные надбавки должны быть оправданы именно дополнительными видами деятельности", — прокомментировал для RT Рязанский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Марсианские иллюзии
АвтоВАЗ снова повысил цены на автомобили
США готовятся к нашествию миллиардного выводка 17-летних цикад
Пять игроков ЦСКА вызваны в молодёжную сборную России на Евро-2021
Готовы к переговорам: в ЕС не смогли-таки обойтись без "Спутника V"
В Волгограде тамада внезапно умерла во время свадебного торжества
Вкладчики в РФ сильнее всего обеспокоены налогом на процентный доход
Стало известно расписание трансляций второго раунда плей-офф КХЛ
В Раде рассказали про "ответный ход" Китая в деле "Мотор Сич"
Врач опровергла пользу долгого сна в выходные
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой

Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.

Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Экономика и бизнес
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Власть
В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с Навальным
Наука и техника
Стало известно, в какой сфере Россия стала мировым лидером
Любовь Степушова НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Новости Украины
Три причины, по которым в Донбассе может снова начаться война
Российский шоу-бизнес
Дмитрий Певцов вступился за "подозрительно" бедные семьи
Подробности о крушении АН-26 в Казахстане
Катастрофы
Подробности о крушении АН-26 в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников