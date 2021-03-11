Политолог: Россия нуждается в новой политической силе

В стране сейчас большой запрос на новую политическую силу. Но пока такая сила не появилась, поделился своим мнением с "Правдой.Ру" политолог Алексей Казаков. По его словам, нынешняя Госдума не является серьёзным политическим институтом, на действия которой реагируют люди.

"Политическая повестка настолько деградировала в стране с точки зрения привлекательности, что люди больше не интересуются политикой. А из тех, кто занимается сейчас политической деятельностью, тоже очень мало народных политиков — списки, согласования, договоренности и отсутствие явки на выборах. Поэтому у нас сейчас многие новые законы принимаются людьми спокойно. Интерес к политической повестке необходимо вернуть, иначе протесты выльются на улицы", — отметил он.

Согласно исследованиям "Левада-Центра" (организация признана властями России исполняющей функции иностранного агента), большинство россиян не готовы голосовать за партию "Единая Россия". Ещё летом прошлого года за партию власти могли отдать голос 31% опрошенных, сейчас — 27%. При этом рейтинг ЛДПР вырос с 2019 года с 8% до 12%, а за КПРФ сейчас согласны проголосовать 10% респондентов. В 2019 году их было 11%.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания должны состояться 19 сентября 2021 года в единый день голосования.