"По-другому никак": в Минпромторге объяснили постоянный рост цен

Интересное мнение касательно роста цен на продукты питания озвучил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По мнению чиновника, "заморозка" цен не должна продлеваться, а россиянам стоит понять — без роста цен не обойтись.

Евтухов объяснил ситуацию в ходе слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам. Он подчеркнул, что из-за "заморозки" цен начали деформироваться сложившиеся цепочки поставок, а у производителей случился дефицит из-за резко скакнувшего объёма заявок.

"Это соглашение, которое мы применяем по сахару и маслу, сейчас оно сдемпфировало цены, оно даёт результат, но посмотрим, что будет дальше. Уже начинают ломаться логистические цепочки поставок, потому что все хотят купить у производителя. У производителей нет возможности отгружать всем, потому что это огромный объем заявок. Ломаются старые сложившиеся связи", — сообщил Евтухов.

Продавцы также пошли навстречу населению и снизили цены на ряд важных продуктов, но компенсировать данное снижение пришлось увеличением цен на продукты премиум-сегмента. По словам Евтухова, на текущий момент торговля, например, курятиной идёт в убыток. Так что рано или поздно цены всё равно вырастут.

"Действительно приходится поступательно принимать повышение цен на товары. По-другому никак, чтобы не остаться без товаров на полке, чтобы не было дефицита. Идут переговоры, а после переговоров, если есть объективные предпосылки для повышения цен у производителей, торговля идет на это и эти цены принимает", — отметил замминистра.

Напомним, что, согласно отчётам Росстата, в стране зафиксирована рекордная с 2015 года продовольственная инфляция, составившая за два месяца 2021 года 7,7%. В общей сумме расходов россиян еда занимает около 38-39%.