Официальную позицию Кремля по поводу очередных санкций, введённых Западом в как с связи приговором Навальному, так и в связи с химическим оружием, якобы "создаваемым на российской территории", озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Санкции совершенно ничем не обоснованы, их можно считать абсурдными. Результатов они не принесут, а только ухудшат и без того не слишком тёплые отношения России и Запада.
"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям.
Санкции являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России", — сообщил журналистам Песков.
Власти, подчеркнул Песков, прерывать контакты с ЕС или США не планируют, но о решении "партнёров" сожалеют.
"В любом случае будет сделано всё, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали", — резюмировал он.
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