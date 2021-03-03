Кремль назвал новые санкции Запада безосновательным абсурдом

Официальную позицию Кремля по поводу очередных санкций, введённых Западом в как с связи приговором Навальному, так и в связи с химическим оружием, якобы "создаваемым на российской территории", озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Санкции совершенно ничем не обоснованы, их можно считать абсурдными. Результатов они не принесут, а только ухудшат и без того не слишком тёплые отношения России и Запада.

"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям. Санкции являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России", — сообщил журналистам Песков.

Власти, подчеркнул Песков, прерывать контакты с ЕС или США не планируют, но о решении "партнёров" сожалеют.

"В любом случае будет сделано всё, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали", — резюмировал он.