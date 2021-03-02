В МИД предупредили США о возможном несимметричном ответе на санкции

МИД России отреагировал на новые санкции США против Москвы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула в комментарии на его сайте, что ответ будет "не обязательно симметричным".

Захарова оценивает санкции как повод для "неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела", а также попытка "культивировать образ внешнего врага", на которого можно отвлечь население от внутренних проблем США. Она призвала Белый дом "не играть с огнем", ведя "лишенную логики и смысла" политику.

Кроме того, Захарова напомнила о "серийном" нарушении американской стороной международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями. В связи с этим читать нотации прочим государствам Америка оказывается не вправе.

Сегодня США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи российских должностных лиц и трёх научно-исследовательских организаций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.