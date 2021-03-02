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"Список Навального": кто попал под санкции США из-за блогера

Мир » Северная Америка » США и Канада

США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи российских должностных лиц и трёх организаций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

"Список Навального": кто попал под санкции США из-за блогера

В санкционный список, опубликованный Министерством финансов США, включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, сообщает ТАСС.

"Мы присоединяемся к ЕС в осуждении отравления Алексея Навального, а также его ареста и заключения под стражу российскими властями", — прокомментировала введение санкций министр финансов США Джанет Йеллен.

В санкционный список также вошли научно-исследовательские организации: ФГУП "ГосНИИОХТ" (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии), ФГБУ "27-й Научный центр" и 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ. Их обвиняют в "производстве биологического и химического оружия".

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Автор: Людмила Черткова
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