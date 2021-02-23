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Захарова объяснила, в чём признался Госдеп США

Политика

Очередное заявление из Вашингтона, касающееся проекта "Северный поток — 2": сделка "плохая", противоречит неким "европейским ценностям" в области энергетической безопасности и неудачна с геополитической точки зрения.

Захарова объяснила, в чём признался Госдеп США

Комментарий по данному заявлению дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уверена: Штаты даже не пытаются прикрывать тот факт, что все споры вокруг "СП-2" основаны по большей части на геополитике. Подобная позиция порождает забавные казусы.

"Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден. А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать.

А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?

Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств", — написала Захарова в Facebook.

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Автор: Константин Шапров
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