Захар Прилепин готов стать главной новой партии, которая образуется после объединения "Справедливой России", "Патриотов России" и "За Правду!".

Об этом писатель рассказал РИА "Новости".

"Да, готов. Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее", — отметил Прилепин.