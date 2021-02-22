Захар Прилепин готов стать главной новой партии, которая образуется после объединения "Справедливой России", "Патриотов России" и "За Правду!".
Об этом писатель рассказал РИА "Новости".
"Да, готов. Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее", — отметил Прилепин.
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