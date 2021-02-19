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Лавров: отношения с Евросоюзом "разорваны в клочья"

Политика

В своё время этой же фразой президент США Барак Обама охарактеризовал состояние российской экономики после введения антироссийских санкций.

Лавров: отношения с Евросоюзом "разорваны в клочья"

Судя по заявлениям со стороны Европейского союза, отношение к России остаётся довольно предвзятым. В частности, нынешний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ещё в бытность свою министром иностранных дел Испании заявлял, что "Россия — старый враг Евросоюза, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу". Правда, когда российский МИД попросил уточнить, что имелось в виду, протокольной службе пришлось выкручиваться невнятным "вы нас не так поняли". Но менталитет всё равно прорывается наружу, мешая конструктивно выстраивать отношения между Москвой и Брюсселем, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас воспринимают как чужака. Когда я давал интервью Владимиру Соловьёву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже", — рассказал Сергей Лавров в эфире РБК ТВ.

Глава российской дипломатии констатировал, что большая часть механизмов взаимодействия между Россией и Евросоюзом разрушена. Это, в частности, привело к тому, что в ходе визита Жозепа Борреля в Москву Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром, а позже объявил, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, но не будет его инициатором.

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Автор: Людмила Черткова
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