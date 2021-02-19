Евросоюз, ранее обещавший России санкционные "громы и молнии", пришёл в себя и задумался о перспективах отношений Москвы и Брюсселя. Как передаёт Bloomberg со ссылкой на свои источники, в ЕС уже не готовы быстро вводить максимально жёсткие санкции.
Дипломаты, с которыми пообщались эксперты Bloomberg, сообщили следующее: даже некоторых российских олигархов, например, Романа Абрамовича и Алишера Усманова трогать не решились. Таким образом, санкции "усыхают" на глазах: ни экономических, ни "персональных ударов" по России, судя по всему, не последует.
Как уточняется, причина такого поведения ЕС проста: в союзе начались разногласия, усиленные нежеланием многих стран "сжигать мосты" в отношениях с Россией.
Польша и некоторые страны Прибалтики требуют как можно скорее наказать Россию, а Германия и Италия предлагают не спешить. Из возможных вариантов санкций обсуждаются лишь некие "визовые запреты" и "заморозка" активов, угодивших в санкционные списки в банках ЕС.
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