Захарова объяснила, к чему приведёт решение ЕСПЧ по Навальному

Свою оценку действий ЕСПЧ по ситуации с Алексеем Навальным озвучили в МИД России. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, в итоге решение ЕСПЧ может привести к катастрофе.

Напомним, что ранее Страсбургский суд постановил: Навального нужно отпустить. Соответствующий документ появился 17 февраля в открытом доступе и тут же приковал к себе внимание прессы. Мера, как указано в нём, "вступает в силу немедленно".

"Всю квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права", — объяснила Захарова, выступая на канале "Россия-1".