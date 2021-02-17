Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы в том числе в работу Госдумы, депутаты сумели не просто сохранить привычный темп работы, но и нарастить его. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.
Путин, общаясь с лидерами думских фракций 17 февраля, подчеркнул: все годы Дума показывала достойный уровень работы, работала весьма интенсивно.
"Эта сессия подведёт черту, будет закреплять итоги пяти лет действующего депутатского созыва.
И сразу отмечу, что все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его", — сказал президент.
Далее Путин привёл цифры: депутаты приняли 550 законов, улучшив показатели по сравнению с пошлым годом. При этом сохранилось качество законов: каждый из них ещё на стадии законопроекта был тщательным образом проверен и скорректирован.
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