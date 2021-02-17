Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
В Кремле придумали ещё один способ повысить рождаемость
Дмитрий Хрусталёв признался, что он в завязке
Женщина погибла во время пожара на городском рынке в Волгограде
Это описано в романе Дюма: Павловский рассказал о двойниках Путина
Пентагон: Россия - угроза для НАТО. Но мы будем с ней работать
Олег Ляшко: Минские соглашения нужны были, чтобы обмануть Россию
Грейдер с водителем пропал в метель на Сахалине
На космодроме Байконур сократится численность персонала
Врач объяснил возможное отсутствие антител к COVID-19 после прививки

Удивился даже Путин: как "Роснефть" завершила 2020 год с прибылью

Экономика

Информации о том, что "Роснефть" оказалась по итогам "пандемийного" 2020 года в прибыли, удивился даже Владимир Путин. Откуда у компании взялись деньги на счетах?

Удивился даже Путин: как "Роснефть" завершила 2020 год с прибылью

2020 год сложился для нефтедобывающих компаний всего мира на редкость неудачно. Проблемы по ОПЕК+, сокращение как спроса, так и добычи, проблемы с логистикой и нестабильные цены — лишь малая часть проблемных факторов.

Однако "Роснефть" сумела не просто избежать убытков, но и заработать 147 млрд рублей. Об успехах "Роснефти" президенту рассказал лично глава компании, Игорь Сечин.

"На сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, — это мы", — сообщил Путину Сечин.

"Уж так и единственная?", — удивился Путин.

"На сегодняшний день — да. Я допускаю, что в отчётностях, которые будут предоставляться по итогам года другими компаниям, могут появиться и какие-то ещё лидеры, но на сегодняшний день это так", — уверенно ответил Сечин.

Откуда же взялись деньги? Если посмотреть на отчётность компании, то внимание сразу привлечёт сделка по покупке активов "Таймырнефтегаза". Она была завершена в четвёртом квартале и интересна следующими цифрами: "Роснефть" отдала 823 млрд рублей, а при постановке на баланс оценила свои приобретения на 1,3 трлн рублей.

Таким образом компания сумела, заплатив 823 млрд, получить "выгоду от сделки" в 504 млрд — данное бухгалтерское "чудо" и позволило "Роснефти" закрыть год в положительном ключе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Школьница выпала из окна 13 этажа и выжила в Москве
Байден предупредил Китай: нарушаете права человека - ждите последствий
В Кремле придумали ещё один способ повысить рождаемость
Дмитрий Хрусталёв признался, что он в завязке
Удивился даже Путин: как "Роснефть" завершила 2020 год с прибылью
Женщина погибла во время пожара на городском рынке в Волгограде
Это описано в романе Дюма: Павловский рассказал о двойниках Путина
Пентагон: Россия - угроза для НАТО. Но мы будем с ней работать
Олег Ляшко: Минские соглашения нужны были, чтобы обмануть Россию
Грейдер с водителем пропал в метель на Сахалине
Популярное
Точка зрения
Кто подменил Сергея Лаврова?

Министра иностранных дел Сергея Лаврова как будто подменили, из "белого и пушистого зайчика" он стал "ястребом".

Кто подменил Сергея Лаврова?
Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия
Бывший СССР
Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия
Мир. Новости мира
Скандал на Украине: в учебнике написали - Севастополь основан Россией
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил отношение США к "Спутнику V"
Павел Новиков Бинарные опционы: неоправданный риск или стабильный доход? Павел Новиков Игорь Буккер Первой амазонкой была китаянка Игорь Буккер Василий Амирджанов Оппозиция продемонстрировала политическое айкидо Василий Амирджанов
Общество
Запад против восстановления памятника Дзержинскому
Теннис. Новости
Джокович заявил, что раньше никогда не видел игры Карацева
Неуважение к России приведёт Запад к гибели
Точка зрения
Неуважение к России приведёт Запад к гибели
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников