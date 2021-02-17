Информации о том, что "Роснефть" оказалась по итогам "пандемийного" 2020 года в прибыли, удивился даже Владимир Путин. Откуда у компании взялись деньги на счетах?
2020 год сложился для нефтедобывающих компаний всего мира на редкость неудачно. Проблемы по ОПЕК+, сокращение как спроса, так и добычи, проблемы с логистикой и нестабильные цены — лишь малая часть проблемных факторов.
Однако "Роснефть" сумела не просто избежать убытков, но и заработать 147 млрд рублей. Об успехах "Роснефти" президенту рассказал лично глава компании, Игорь Сечин.
"На сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, — это мы", — сообщил Путину Сечин.
"Уж так и единственная?", — удивился Путин.
"На сегодняшний день — да. Я допускаю, что в отчётностях, которые будут предоставляться по итогам года другими компаниям, могут появиться и какие-то ещё лидеры, но на сегодняшний день это так", — уверенно ответил Сечин.
Откуда же взялись деньги? Если посмотреть на отчётность компании, то внимание сразу привлечёт сделка по покупке активов "Таймырнефтегаза". Она была завершена в четвёртом квартале и интересна следующими цифрами: "Роснефть" отдала 823 млрд рублей, а при постановке на баланс оценила свои приобретения на 1,3 трлн рублей.
Таким образом компания сумела, заплатив 823 млрд, получить "выгоду от сделки" в 504 млрд — данное бухгалтерское "чудо" и позволило "Роснефти" закрыть год в положительном ключе.
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