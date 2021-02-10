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В День дипломатического работника Путин напомнил МИД о ключевых задачах

Политика

10 февраля Россия празднует День дипломатического работника. Несмотря на все сложности на дипломатических фронтах, российские дипломаты успешно работают на благо страны и помогают решать как региональные, так и глобальные проблемы.

В День дипломатического работника Путин напомнил МИД о ключевых задачах

С поздравлением для работников российского МИД выступил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что в МИД работают последовательно и активно, помогают в том числе российским гражданам, оказавшимся в непростой ситуации за границей в связи с пандемией коронавируса.

"В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах.

Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, её сопряжение с другими региональными интеграционными проектами.

И конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве", — приводит слова президента портал kremlin. ru.

Автор: Константин Шапров
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