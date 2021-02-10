В День дипломатического работника Путин напомнил МИД о ключевых задачах

10 февраля Россия празднует День дипломатического работника. Несмотря на все сложности на дипломатических фронтах, российские дипломаты успешно работают на благо страны и помогают решать как региональные, так и глобальные проблемы.

С поздравлением для работников российского МИД выступил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что в МИД работают последовательно и активно, помогают в том числе российским гражданам, оказавшимся в непростой ситуации за границей в связи с пандемией коронавируса.