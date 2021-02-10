10 февраля Россия празднует День дипломатического работника. Несмотря на все сложности на дипломатических фронтах, российские дипломаты успешно работают на благо страны и помогают решать как региональные, так и глобальные проблемы.
С поздравлением для работников российского МИД выступил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что в МИД работают последовательно и активно, помогают в том числе российским гражданам, оказавшимся в непростой ситуации за границей в связи с пандемией коронавируса.
"В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах.
Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, её сопряжение с другими региональными интеграционными проектами.
И конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве", — приводит слова президента портал kremlin. ru.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.