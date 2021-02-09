Благодаря визиту представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля руководители ЕС хотели "устроить порку" для Москвы, но у них ничего не вышло.
Напомним, что ранее Боррель сделал несколько заявлений, противоречащих друг другу. Если в Москве он сообщил прессе, что с Россией вышло построить диалог, то после возвращения в Брюссель стал говорить о "нежелании" нашей страны строить отношения.
О ситуации рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она решила объяснить слушателям станции "Вести FM" "тайну" о западных партнёрах РФ.
"Раскрою вам тайну о наших западных партнёрах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика.
Задача [Борреля] была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот всё в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси.
Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития, — которые стоят на повестке дня", — рассказала Захарова.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.