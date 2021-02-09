Захарова раскрыла "тайну" о западных партнёрах России

Благодаря визиту представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля руководители ЕС хотели "устроить порку" для Москвы, но у них ничего не вышло.

Напомним, что ранее Боррель сделал несколько заявлений, противоречащих друг другу. Если в Москве он сообщил прессе, что с Россией вышло построить диалог, то после возвращения в Брюссель стал говорить о "нежелании" нашей страны строить отношения.

О ситуации рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она решила объяснить слушателям станции "Вести FM" "тайну" о западных партнёрах РФ.