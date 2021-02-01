Жириновский поделился опытом участия в митингах

Свое мнение касательно массовых митингов протеста представил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик вспомнил былые времена и признался — его тоже задерживали на митингах.

Жириновский написал в Twitter, что около 30 лет назад участвовал в митингах, выходя на Пушкинскую площадь, за что был оштрафован.

"Более 30 лет назад я тоже участвовал в митингах на Пушкинской площади. Меня трижды задерживали, штрафовали. Молодёжь всегда хочет двигаться вперёд, а часть граждан всегда против власти. Нужно говорить с молодежью на её языке", — уверен Жириновский.

Политик отметил, что во всех поколениях есть желающие "своей революции".

Напомним, что акции протеста 23 и 31 января собрали многих россиян по всей стране. Люди высказывали недовольство властями и их действиями по задержанию, а затем и аресту Алексея Навального.