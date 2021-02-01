В Кремле оценили работу полиции на митингах протеста

Несмотря на проявленную в некоторых случаях по отношению к силовикам агрессию, те действовали в рамках закона. Случаи, в результате которых некоторые протестующие получили травмы, участвуя в акциях 31 января, будут рассмотрены.

Комментируя вопросы о прошедших в минувшее воскресенье протестах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: провокации полицейские встретили жёстко, но в рамках закона.

"Каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно, общей тенденции здесь нет. В качестве общей тенденции можно принять только одну: это на провокационные действия полиция действует жёстко и в рамках закона", — высказался Песков.

Напомним, что 31 января по всей стране снова прошли акции протеста. По уточнённым данным МВД, в российской столице на улицы вышли примерно две тысячи человек. Ранее похожие акции прошли 23 января.