Путин: экономика должна работать на всех, а не только на супербогатых

Выступая на давосском экономическом форуме, президент России заявил, что для снижения социально-экономического неравенства настало время переходить от общих заявлений к действиям.

"Человек должен иметь комфортные условия для жизни", — сказал он, добавив, что развитые страны должны сосредоточиться на построении" экономики, которая не рассматривает людей как средство, а ставит их в центр".

По словам Путина, традиционные меры стимулирования экономики уже исчерпаны, и дальнейшее экономическое развитие будет во многом опираться на бюджетные стимулы.

"Совершенно очевидно, что мир не может идти по пути построения экономики, которая работает на миллион самых богатых человек. Это просто деструктивная политика. Такая модель неустойчива по определению", — сказал он.

Президент отметил, что важно направить реальные усилия и ресурсы на снижение социального неравенства внутри стран, а также постепенно выровнять уровень экономического развития как разных народов, так и регионов планеты.