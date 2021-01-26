Китай солидарен с Россией: США не должны лезть в чужие дела

МИД Китая заявил о своем неодобрении иностранного влияния во внутренней политике других стран, выразив тем самым солидарность с позицией Москвы, ранее указавшей США на недопустимость вмешательства в дела суверенных государств.
Напомним, на сайте американского посольства была размещена подробная информация о месте и времени проведения акций протеста, проводимых сторонниками блогера Алексея Навального на субботу, 23 января.
На пресс-брифинге официальный представитель МИД Чжао Лицзянь попросил американцев ответить на требование России "объясниться".
"Китай последовательно выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела суверенной страны", - сказал Чжао Лицзянь.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.