Китай солидарен с Россией: США не должны лезть в чужие дела

МИД Китая заявил о своем неодобрении иностранного влияния во внутренней политике других стран, выразив тем самым солидарность с позицией Москвы, ранее указавшей США на недопустимость вмешательства в дела суверенных государств.

Напомним, на сайте американского посольства была размещена подробная информация о месте и времени проведения акций протеста, проводимых сторонниками блогера Алексея Навального на субботу, 23 января.

На пресс-брифинге официальный представитель МИД Чжао Лицзянь попросил американцев ответить на требование России "объясниться".