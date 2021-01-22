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МИД РФ прокомментировал публикацию о митингах на сайте посольства США

Россия

Действия посольства США в России выходят за рамки заботы о собственных гражданах и вызовут соответствующую реакцию, предупредили в МИД РФ.

МИД РФ прокомментировал публикацию о митингах на сайте посольства США

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на действия американского посольства в Москве. Ранее дипведомство США опубликовало на своём сайте подробную информацию о месте и времени проведения акций протеста, намечающихся сторонниками блогера Алексея Навального на субботу, 23 января. Публикация сопровождалась призывом к американским гражданам не посещать эти мероприятия.

Столь исчерпывающие данные выходят за рамки заботы дипломатической службы о собственных гражданах, заявил МИД РФ. По мнению российского дипломатического ведомства, подобное "освещение" ситуации "совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами".

"Любые попытки подобного "освещения" несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию", — сообщается в Telegram-канале МИД России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что власти активно оповещают граждан о митингах протеста. Сторонники арестованного Алексея Навального призывают граждан к участию в акциях. Власти предупреждают о последствиях, но своими действиями всячески популяризируют мероприятия.

Автор: Людмила Черткова
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