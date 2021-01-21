Германии напомнили о Навальном: новый запрос Генпрокуратуры

Российская сторона всё ещё надеется на плодотворное сотрудничество с германской в расследовании "дела Навального". По данным экспертов Генпрокуратуры России, в Германию выслан ещё один запрос.

В пресс-службе ведомства уточнили, что новый запрос включает просьбу о рассмотрении предложений, указанных в старых. Российская сторона уже неоднократно показывала готовность к совместной работе, но в Германии предпочли работать самостоятельно.

"Генпрокуратура призывает германскую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объёме", — сообщили в ведомстве для СМИ.

При этом эксперты подчеркнули: ранее из управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу в Германию были переданы ходатайства, которые немцы также отклонили.

Напомним, что вернувшийся в Россию Навальный был арестован, что отозвалось эхом даже на курсе российской валюты.