Итоги ареста Навального: рубль немного запаниковал

Последствия ареста Навального ощутил на себе даже рубль: российская валюта, "среагировав" на решение властей страны арестовать оппозиционера, попробовала взять "новые высоты".

По данным с Московской биржи, курс рубля по отношению к доллару упал сразу на 66 копеек уже к утру 18 января. В какой-то момент стоимость доллара достигала 74,33 рубля, что стало рекордом с 12 декабря 2020 года. Европейская валюта тоже подросла на новостях о Навальном: примерно на 57 копеек.

В числе причин эксперты называют "понимание инвесторами ситуации". Для многих людей, желающих вложиться в рубль, подобные инциденты служат "стоп-линией", и в результате они выбирают другую "гавань".

Напомним, что задержание и арест Навального вызвали возмущение в США и ЕС. Представители Еврокомиссии, а также Госдеп США были в своей оценке практически единодушны: Навального необходимо отпустить. Представители Латвии попросили о новых санкциях для РФ, с ними оказались солидарны в Польше.