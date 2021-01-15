"Приключения" России в Северной Македонии: выдумка ЕС или реальность?

По мнению евродепутатов, Россия на данный момент наращивает как политические и культурные, так и экономические связи с Северной Македонией, а "колоссальный" рост инвестиций в страну вызывает опасения. Деньги переводят через посредников, чтобы "скрыть истинный масштаб российского экономического следа".

"[Европарламент] выражает озабоченность ввиду колоссального роста российских инвестиций, поступающих в Северную Македонию через третьи страны, что скрывает истинный масштаб российского экономического следа и создаёт энергетическую зависимость, поскольку [Россия] контролирует единственный путь поставок газа в страну по Трансбалканскому газопроводу", — пишут европейские эксперты.

Почему именно Северная Македония? России действительно выгодно что-то там придумывать или в ЕС снова драматизируют? На эти вопросы и о ситуации в целом для "Правды. Ру" рассказал научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Обвинения как прикрытие

В принципе, до сих пор масштаб российского присутствия в Северной Македонии был крайне ограничен, начинает рассказ эксперт. Каких-то экономических интересов у России там практически нет.

К тому же вопрос с газопроводами для Северной Македонии не слишком приятный. Дело в том, что из-за предварительных планов прокладки газопровода "Турецкий поток" в стране случился затяжной политический кризис.

"После прихода правительства Зорана Заева там нет никакого российского газопровода, ничего не строится. Первое, что приходит в голову: речь идёт о борьбе внутри страны. В рамках данной борьбы противостояние "российскому влиянию" стало рычагом воздействия", — рассказывает Энгельгардт.

То есть громкие слова о "влиянии России" на самом деле прикрывают политическую борьбу в Северной Македонии, а для активных антироссийских групп в Евросоюзе это повод и возможность продемонстрировать активную позицию по вытеснению России с Балкан.

"Ещё раз повторю: Северная Македония — не приоритетная область российских интересов в регионе. Соответственно, каких-то форм российского экономического присутствия, структурных, именно на уровне крупных российских госкомпаний, ещё чего-то — их нет", — резюмирует Энгельгардт.

Конечно, в регионе работают представители российского бизнес-сектора, но их очень мало. Если сравнивать, например, с Сербией или Хорватией, с Болгарией, — это капля в море, подводит итог эксперт.