Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
"Лучше меньше, да лучше": президент ФРГ напомнил про "удалёнку"
Муцениеце призналась, что чувствовала себя недостойной Прилучного
В Московских школах возобновляется очное обучение
Сейшельские острова открылись для туристов с прививкой от COVID-19
Пенсионер из Подмосковья открыл стрельбу по полицейским
Сотников на "КамАЗе" впервые выиграл "Дакар"
Робота научили проявлять "примитивную эмпатию" к "сородичу"
Подруга Грачевского раскрыла тайну завещания худрука "Ералаша"
Устюгов вернётся на трассу Кубка мира в Фалуне

"Приключения" России в Северной Македонии: выдумка ЕС или реальность?

Политика

По мнению евродепутатов, Россия на данный момент наращивает как политические и культурные, так и экономические связи с Северной Македонией, а "колоссальный" рост инвестиций в страну вызывает опасения. Деньги переводят через посредников, чтобы "скрыть истинный масштаб российского экономического следа".

"Приключения" России в Северной Македонии: выдумка ЕС или реальность?

"[Европарламент] выражает озабоченность ввиду колоссального роста российских инвестиций, поступающих в Северную Македонию через третьи страны, что скрывает истинный масштаб российского экономического следа и создаёт энергетическую зависимость, поскольку [Россия] контролирует единственный путь поставок газа в страну по Трансбалканскому газопроводу", — пишут европейские эксперты.

Почему именно Северная Македония? России действительно выгодно что-то там придумывать или в ЕС снова драматизируют? На эти вопросы и о ситуации в целом для "Правды. Ру" рассказал научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Обвинения как прикрытие

В принципе, до сих пор масштаб российского присутствия в Северной Македонии был крайне ограничен, начинает рассказ эксперт. Каких-то экономических интересов у России там практически нет.

К тому же вопрос с газопроводами для Северной Македонии не слишком приятный. Дело в том, что из-за предварительных планов прокладки газопровода "Турецкий поток" в стране случился затяжной политический кризис.

"После прихода правительства Зорана Заева там нет никакого российского газопровода, ничего не строится.

Первое, что приходит в голову: речь идёт о борьбе внутри страны. В рамках данной борьбы противостояние "российскому влиянию" стало рычагом воздействия", — рассказывает Энгельгардт.

То есть громкие слова о "влиянии России" на самом деле прикрывают политическую борьбу в Северной Македонии, а для активных антироссийских групп в Евросоюзе это повод и возможность продемонстрировать активную позицию по вытеснению России с Балкан.

"Ещё раз повторю: Северная Македония — не приоритетная область российских интересов в регионе. Соответственно, каких-то форм российского экономического присутствия, структурных, именно на уровне крупных российских госкомпаний, ещё чего-то — их нет", — резюмирует Энгельгардт.

Конечно, в регионе работают представители российского бизнес-сектора, но их очень мало. Если сравнивать, например, с Сербией или Хорватией, с Болгарией, — это капля в море, подводит итог эксперт.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Пенсионер из Подмосковья открыл стрельбу по полицейским
"Приключения" России в Северной Македонии: выдумка ЕС или реальность?
Подруга Грачевского раскрыла тайну завещания худрука "Ералаша"
Робота научили проявлять "примитивную эмпатию" к "сородичу"
Зачем эстонской оппозиции понадобилось злить русофобов?
Трое из ларца: какой кандидат в председатели ХДС удобен России
Устюгов вернётся на трассу Кубка мира в Фалуне
Иномарка упала с моста в реку в Республике Алтай
В коронавирусном регулировании есть пробелы. Что делать властям?
Работодателей будут наказывать за несоблюдение режима работы в мороз
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
Прибалтика под знаками краха и ковида
Прибалтика
Прибалтика под знаками краха и ковида
Новости Симферополя
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Интересные Новости
Эксперт назвал настоящую причину гибели "непотопляемого" "Титаника"
Рустем Сафронов Захват Капитолия, или "Трампизм" остаётся Рустем Сафронов Любовь Степушова Почему дискредитирована китайская вакцина CoronaVac Любовь Степушова Олег Артюков Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников Олег Артюков
Комментарии
Почему киргизы проявили редкостное единодушие на президентских выборах?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников