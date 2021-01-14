"В чём "украинскость" Королёва — загадка": Пушков о словах Зеленского

Спорное сообщение Владимира Зеленского продолжает оставаться в центре внимания экспертов. Напомним, что президент Украины охарактеризовал Сергея Королёва как "великого украинского учёного" и пригласил Илона Маска посетить родину конструктора, Житомир.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, такое заявление можно охарактеризовать словом "загадочное". Более подробно он описал ситуацию в своём канале Telegram.

"В чём "украинскость" Королёва — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королёв родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было", — рассказал Пушков.

Также, по словам парламентария, основные достижения Королёва с Украиной вообще не связаны.

"Кстати, отец Королёва был родом из Могилёва и работал учителем русской словесности", — резюмировал Пушков.

В Киеве захотели "приписать" достижения великого человека себе — уже не в первый раз, подвёл итоги эксперт.