Спорное сообщение Владимира Зеленского продолжает оставаться в центре внимания экспертов. Напомним, что президент Украины охарактеризовал Сергея Королёва как "великого украинского учёного" и пригласил Илона Маска посетить родину конструктора, Житомир.
По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, такое заявление можно охарактеризовать словом "загадочное". Более подробно он описал ситуацию в своём канале Telegram.
"В чём "украинскость" Королёва — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королёв родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было", — рассказал Пушков.
Также, по словам парламентария, основные достижения Королёва с Украиной вообще не связаны.
"Кстати, отец Королёва был родом из Могилёва и работал учителем русской словесности", — резюмировал Пушков.
В Киеве захотели "приписать" достижения великого человека себе — уже не в первый раз, подвёл итоги эксперт.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.