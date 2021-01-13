Пушков оценил шансы на импичмент Трампа

Вне зависимости от того, насколько сильно политические оппоненты Дональда Трампа хотят его импичмента, реализовать задумку у них, скорее всего, не выйдет. Республиканцы, у которых в Сенате 50% голосов, просто не станут "стрелять себе в ногу".

Мнением о шансах на импичмент Трампа поделился в эфире "Вместе-РФ" сенатор Алексей Пушков.

"Импичмент, мне кажется, не пройдёт. Но то, что это сильно ударит по акциям Трампа, я думаю, да", — оценил ситуацию сенатор.

Далее он сообщил, что голосовать за собственный импичмент республиканцы не будут, но при этом демократы буквально "жаждут крови Трампа". Импичмент с этой точки зрения можно рассматривать как желание поставить жирную точку в карьере Трампа как политика.