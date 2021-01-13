"Без бумажки": чиновники Минздрава переводят врачей на "цифру"

Знаковое событие для российской медицины: первичную медицинскую документацию больше не нужно дублировать на бумаге. Теперь медперсонал и врачи смогут заводить данные сразу в электронном виде.

На сайте Минздрава (minzdrav.gov.ru) чиновники уточняют, что соответствующий приказ зарегистрировали 12 января. Его номер — 947н.

"Благодаря этому медработникам не потребуется больше дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, что позволит им уделить больше времени пациентам. Граждане получат возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале государственных услуг", — описал итоги оптимизации заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачёв.

Официально вступить в силу документ должен первого февраля 2021 года.

Также законотворцы напоминают: пациент имеет право выбрать, как получать данные. Если он или его представитель подадут специальную заявку, то без проблем получат документы "по старинке", в бумажной форме, причём сразу в день обращения.