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Лукашенко добился "заморозки" цен на российский газ

Политика

Недовольство Александра Лукашенко ценами на российский газ, которое он высказывал ранее, удалось сгладить. Как оказалось, в "Газпроме" (а значит, и в Кремле) пошли навстречу президенту Белоруссии и согласились "заморозить" цены.

Лукашенко добился "заморозки" цен на российский газ

Как сообщил сам Лукашенко в эфире шоу "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" ("Россия-1"), поставки в 2021 году обойдутся Минску в 128,5 доллара за кубометр.

По сравнению с тарифом 2020 года рост составил всего 1,5 доллара, что примерно эквивалентно долларовой инфляции, официально заявленной Штатами (данные на конец ноября 2020 года).

При этом Лукашенко отметил, что цены всё равно высоковаты, и рассказал: "в условиях наших отношений они могли бы быть более справедливыми". Однако уточнил, что снова поднимать этот вопрос не будет.

Напомним, что ранее в Москве одобрили кредит для Минска размером в 1,5 млрд долларов.

Автор: Константин Шапров
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