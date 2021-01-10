Цена на российский газ для Белоруссии могла бы быть "более справедливой".

С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так. Если вы так решили, пусть будет так", — отметил глава республики.