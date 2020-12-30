Милонов решил предупредить Деда Мороза и спасти "чувство волшебства"

Необычный запрос отправил депутат Госдумы Виталий Милонов. Документ на имя Деда Мороза содержит несколько советов к доброму новогоднему волшебнику.

Копию документа получили в своё распоряжение журналисты "РИА Новости". Они уточняют, что Милонов решил предупредить Деда Мороза о "неверующих" людях и попросил не приносить им подарков.

Милонов подчеркнул: ходит всё больше слухов о том, что Деда Мороза не существует, а подарки -дело рук "несознательных взрослых".

"Учитывая серьёзность и опасность подобных слухов, вынужден обратиться к Вам за помощью в деле развинчивания беззастенчивых слухов и поклепов на один из главных символов Нового года — ведь если такие разговоры продолжатся, то у большинства соотечественников будет плохое настроение и пропадёт чувство волшебства в новогоднюю ночь", — пишет Милонов.

Также депутат попросил главного новогоднего волшебника о "хорошем здоровье и вкусном праздничном столе" для всех детей, которые вели себя хорошо и показали успехи в учёбе.