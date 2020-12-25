Разговоры о том, что в российко-литовских отношениях есть некие "дьявольские соблазны", удивили российский МИД. Там отметили: заявления латвийской стороны вызывают недоумение.
Напомним о сути истории: ранее новый глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал перспективы отношений с Россией в далеко не восторженных тонах.
"Иногда я замечаю это у бизнеса, связанного с Россией, в приходящих от него экспертизах данные о том, что отношения можно подогреть, улучшить… Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определённые дьявольские соблазны", — высказался он.
В российском МИД отреагировали, написав в Twitter. Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.
"Вместо того, чтобы думать о каких-то "дьявольских соблазнах", литовские политики могли бы действовать с учётом интересов своих граждан", — сообщили в МИД РФ.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.