Для властей Литвы улучшение отношений с Россией не должно становиться ключевым направлением работы. Более того, думать, что совместную работу с Москвой можно как-то "подогреть", неправильно.
О перспективах отношений двух стран рассказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он заявил для СМИ: никакой необходимости менять текущий формат политики нет, а желания улучшить отношения — лишь "дьявольские соблазны".
"Иногда я замечаю это у бизнеса, связанного с Россией, в приходящих от него экспертизах [данные] о том, что отношения можно подогреть, улучшить…
Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определённые дьявольские соблазны", — высказался политик.
Ландсбергис уверен, что все слова о "перезагрузке" ничего не стоят, поскольку лишь отражают наивность предлагающих такие решения.
"На мой взгляд, здесь нет необходимости планировать какие-либо изменения политики", — резюмировал глава МИД Литвы.
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