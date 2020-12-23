"Дьявольские соблазны": глава МИД Литвы - об отношениях с Россией

Для властей Литвы улучшение отношений с Россией не должно становиться ключевым направлением работы. Более того, думать, что совместную работу с Москвой можно как-то "подогреть", неправильно.

О перспективах отношений двух стран рассказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он заявил для СМИ: никакой необходимости менять текущий формат политики нет, а желания улучшить отношения — лишь "дьявольские соблазны".

"Иногда я замечаю это у бизнеса, связанного с Россией, в приходящих от него экспертизах [данные] о том, что отношения можно подогреть, улучшить… Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определённые дьявольские соблазны", — высказался политик.

Ландсбергис уверен, что все слова о "перезагрузке" ничего не стоят, поскольку лишь отражают наивность предлагающих такие решения.