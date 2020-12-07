Депутаты решили добить российский спорт

Спортивные новости давно уже не радуют не только фанатов, но и людей, болеющих за российские команды в мировых турнирах. То российские футболисты вновь опозорились во время игр в еврокубках, то биатлонисты подвели на Кубке мира. Увы, в ближайшие годы отечественному спорту грозит именно такое плачевное будущее. И способствуют этому действия депутатов-лоббистов, цель которых — любым путем остаться на теплом месте.

И, как всегда, главное — деньги. Пока Турчак ищет возможности для финансирования партийных проектов, некоторые единороссы решили заработать нелегально, возможно, деньги пойдут в общую партийную копилку, ну и о своих карманах депутаты не забудут.

А как иначе объяснить лоббирование наспех слепленного законопроекта о регулировании букмекерской деятельности? Сырой документ получил уже одобрение комитета по экономической политике. И Денис Кравченко, зампред комитета и старый сподвижник Турчака ещё по "Молодой Гвардии", явно способствовал его продвижению. Самое страшное даже не в том, что закон сырой, он просто непродуктивный и даже опасный.

На данный момент деньги от букмекерских сборов идут на поддержку спорта, на конкурентной основе финансируются самые популярные клубы в футболе и хоккее, подкармливают букмекеры таким образом даже "Матч-ТВ". Если примут новый закон, то при минфине появится непонятная контора — бесконтрольный монополист с исключительными полномочиями и безо всяких обязательств перед спортивными федерациями. И при этом будут созданы условия не роста собираемости отчислений на спорт, а ровно наоборот. Бюджету РФ и тем более российскому спорту это явно не выгодно.

Что ж, руководитель проекта "Локомотивы роста" прекрасно научился "выезжать на чужом горбу", ведь не своими же руками черную работу делать — фамилии Кравченко среди авторов законопроекта нет, документ внесли на рассмотрение малоизвестные депутаты.