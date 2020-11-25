Оригинальную идею воплотила в жизнь зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская. По её словам, проект #КомандаПоклонской поможет жителям страны решить практически любые проблемы.

Поклонская рассказала о проекте на своей странице "ВКонтакте". Отметив, что сегодня каждый россиянин сталкивается в той или иной мере с лицемерием или несправедливостью, она предложила выход: достаточно написать сообщение в соцсетях с тегом #КомандаПоклонской — и проблема будет рассмотрена и проверена.

"Дорогие друзья!

Я уверена, что каждый из вас сталкивается с несправедливостью и лицемерием современного мира — особенно сейчас. Чего только стоит поход в лечебные учреждения или в кабинет чиновника за оформлением каких-то документов.

Понятно, что изменить всё вокруг невозможно. Но что если каждому из нас внести свой вклад в современную Россию? Я хочу слышать вас и работать для вас, поэтому запускаю флешмоб #КомандаПоклонской", — написала зампред.