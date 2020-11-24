Путин рассказал, как решить "ядерный вопрос" Корейского полуострова

Все вопросы, связанные с "ядерными проблемами" Корейского полуострова, нужно решать только с помощью дипломатии. Конечно же, ключевым элементом должны стать переговоры всех сторон.

Проводя специальную церемонию вручения верительных грамот послам, в числе которых оказался и представитель КНДР Син Хон Чхоль, Владимир Путин отметил: Москва, конечно же, готова работать с Пхеньяном и дальше, укрепляя отношения.

"Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, то решать её необходимо исключительно дипломатическими средствами, путём переговоров", — подчеркнул Путин.

Также российский президент отметил: в 2020 году отмечается 75-летие освобождения Кореи от Японии.

"За её свободу и независимость плечом к плечу с корейскими патриотами сражались и воины Красной армии", — напомнил Владимир Путин.

Ранее по вопросу ядерного оружия Северной Кореи высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который отметил: стоит провести разоружение.