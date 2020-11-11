Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Мир должен срочно заняться ядерным разоружением.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Международное сообщество должно активизировать свои усилия, направленные на избавление мира от ядерного оружия, — заявил он на ежегодной конференции НАТО по оружию массового уничтожения (ОМУ) в Румынии. — Наша конечная цель — мир, свободный от ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия ООН — лучшая основа для продвижения вперед".

Напомним, это соглашение, вступившее в силу в 1970 году, было призвано предотвратить распространение ядерных оружейных технологий путем их передачи от ядерных держав неядерным государствам, а также установить цель полного ядерного разоружения.

Однако Столтенберг уверен, не НАТО должен подать пример и первым отказаться от своего ядерного арсенала во имя мира.

Генеральный секретарь заявил, что ядерное оружие действительно играет "жизненно важную роль" в обеспечении международной безопасности, добавив, что любое ядерное разоружение должно происходить только "сбалансированным, взаимным и поддающимся проверке способом":

"Отказ от нашего сдерживающего фактора без каких-либо гарантий того, что другие сделают то же самое, является опасным вариантом, — сказал он. — Мир, в котором Россия, Китай, Северная Корея и другие имеют ядерное оружие, а НАТО-нет, не является безопасным миром."

Тем не менее, он не упустил возможность похвастаться предполагаемым успехом НАТО на пути к безъядерному миру:

"Вместе мы сократили количество ядерного оружия в Европе более чем на 90% за последние 30 лет", — сказал он, забыв уточнить, что это достижение было результатом не каких-то внутренних обсуждений в НАТО, а ряда договоров между США и СССР, а позднее и Россией:

договор 1987 года о ядерных силах средней дальности (РСМД), который полностью запретил обеим странам иметь и разрабатывать наземные ядерные ракеты малой и средней дальности;

договор СНВ 1991 года, который ограничивал число ядерных боеголовок, которые каждая сторона могла иметь, до 6000, а число средств доставки ядерного оружия, таких как баллистические ракеты или тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, до 1600;

договор СНВ 2010 года который еще больше ограничил это число 1550 ядерными боеголовками и 800 средствами доставки, причем только 700 из них были развернуты для каждой стороны.

Теперь Столтенберг призывает Москву и Вашингтон "продолжать лидировать в области контроля над вооружениями" и, в частности, продлить новый договор СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.